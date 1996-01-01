ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين

رام الله / سما/

اعلن مركز الاحصاء الفلسطيني ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2023 بنسبة 5.87% في فلسطين مقارنة بالعام 2022.

وقال المركز في بيان له ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5.87% خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022، بواقع 10.53% في قطاع غزة، وبنسبة 4.77% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدس J1*.

مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفاعاً نسبته 11% خلال الثلاث سنوات الماضية

وقال البيان "كان للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الأخير من العام 2023 الأثر الأكبر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ليسجل العام 2023 ارتفاعاً حاداً في المؤشر نسبته 5.87% في فلسطين، وكان للحرب الأوكرانية الروسية أيضاً أثراً سلبياً على أسعار السلع المستوردة وخاصة زيت الذرة والسكر والطحين ليسجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً نسبته 3.74% خلال العام 2022، فيما لم يكن الاقتصاد الفلسطيني قد تعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا والتي ارتفعت فيها الأسعار الاستهلاكية بنسبة 1.24% خلال العام 2021، وعليه تراكم ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني بنسبة 11% خلال ثلاثة أعوام، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 10% وبالتالي تآكل حاد في رواتب وأجور الأسر الفلسطينية".

واضاف "يعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2023؛ إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البطاطا بنسبة 37.06%، والخضروات المجففة بنسبة 32.69%، والبيض بنسبة 33.99%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 22.08%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 13.07%، والأرز بنسبة 10.04%، والخضروات الطازجة بنسبة 7.34%، والفواكه الطازجة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 6.01%، والخبز بنسبة 5.67%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.45%، والزيوت النباتية 3.88%".

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 10.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 18.72%، وأسعار البنزين بنسبة 5.83%، وأسعار الديزل بنسبة 5.44%. كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 5.53%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 20.31%، والوقود السائل بنسبة 9.41%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.25%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 7.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.31% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 7.29%.

وقال المركز في بيانه "بلغت نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2023 حوالي 126%، أي بزيادة مقدارها 1,261 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 60%، أي بزيادة مقدارها 602 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، فيما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التآكل في الأجور والرواتب قد بلغت حوالي 45% منذ العام 2008 وحتى 2023 بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية".

مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2023 على مستوى المناطق الفلسطينية

10.53% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022

نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10.11%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ ملح الطعام بنسبة 130.32%، والبطاطا بنسبة 58.51%، والبيض بنسبة 47.31%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.23%، والخضروات المجففة بنسبة 30.27%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 18.85%، والمياه المعدنية بنسبة 17.28%، والخضروات الطازجة بنسبة 14.38%، والفواكه الطازجة بنسبة 13.12%، والبقول بنسبة 10.32%، والأرز بنسبة 10.05%، واللحوم الطازجة بنسبة 9.84%، والزيوت النباتية 8.30%، وأغذية الأطفال بنسبة 7.76%، والقهوة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 5.50%.

كما سجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 37.04%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 92.04%، وأسعار الديزل بنسبة 89.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 42.16%. وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 14.60%، حيث ارتفع سعر الوقود السائل بنسبة 89.20%، والغاز بنسبة 59.63%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 19.59%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 21.17%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 21.75%.

4.77% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية** خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022

يعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.15%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بنسبة 32.79%، والبيض بنسبة 27.17%، والبطاطا بنسبة 26.02%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 14.65%، والأرز بنسبة 10.06%، والدجاج الطازج بنسبة 6.04%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.51%، والخضروات الطازجة بنسبة 5.23%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 4.72%، والخبز بنسبة 4.61%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.60%، والزيوت النباتية 1.63%.

سجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 7.59%، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 4.45%، وأسعار البنزين بنسبة 2.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 13.74%. كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 2.81%، حيث ارتفع سعر كل من؛ الوقود السائل بنسبة 4.44%، والغاز بنسبة 3.79%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.69%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 4.28%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.44%.

4.05% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1* خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022

نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.98%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بنسبة 53.48%، والبطاطا بنسبة 39.39%، والبيض بنسبة 23.46%، والخبز بنسبة 18.09%، والفواكه الطازجة بنسبة 11.71%، والأرز بنسبة 9.88%، والدجاج الطازج بنسبة 7.52%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 5.70%، والخضروات الطازجة بنسبة 5.29%، والزيوت النباتية بنسبة 2.52%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.12%.

وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 2.59%، حيث ارتفع سعر تعرفة الكهرباء بنسبة 8.16%. وسجلت أسعار مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 1.56%، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 3.96%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 4.81%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.89%.