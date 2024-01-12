رأيت عكس ما كنت أتخيل .. السفير السعودي لدى فلسطين يتحدث عن مشاهداته في الضفة (فيديو)

رام الله / سما/

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن وفلسطين، نايف بن بندر السديري، إنه شاهد خلال زيارته لرام الله "دولة جاهزة للانطلاق متى ما اعترفت بها الأمم المتحدة".

وقال السفير السديري في مقابلة تلفزيونية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قابل أكثر من 80 رئيس دولة لاحتواء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين عانوا من التهجير أولا في النكبة عام 1948 وثانيا في نكسة 1967 ولا يمكن أن تتكرر المعاناة مرة ثالثة.

السفير السعودي نايف السديري يكشف كواليس زيارته الأولى إلى رام الله



وماذا عن مستقبل السياسة السعودية؟@tariqalhomayed@naif63_2#القصة_مع_طارق_الحميد#MBC1



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ولفت إلى أن جهود الإغاثة السعودية لفلسطين بدأت منذ 50 عاما والحملة الأخيرة تجاوزت 550 مليون ريال سعودي.

وتحدث السديري عن مشاهداته في الأراضي الفلسطينية، خلال زيارته الأخيرة، وقال: "توجد دولة مستعدة للانطلاق متى ما تم الاعتراف بها من الأمم المتحدة.. ويوجد شعب طبيعي محب للحياة، وليس كما كنا نتخيل أنه شعب يعيش تحت الاحتلال والقصف اليومي، لكن وجدت أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في أن يستمر في الحياة ويعيش حياة طبيعية مثل دول الجوار".

وأشار السديري إلى أنه لاحظ خلال زيارته للضفة الغربية حفاوة كبيرة ومفاجئة، مؤكدا أن هناك محبة كبيرة من الفلسطينيين للمملكة العربية السعودية وقيادتها.

وكشف السديري أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال له إن "الرئيس الفعلي لدولة فلسطين هو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدوره الكبير في دعم فلسطين".

وكان السديري زار رام الله في سبتمبر 2023 وسلم الرئيس الفلسطيني أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس.