رأيت عكس ما كنت أتخيل .. السفير السعودي لدى فلسطين يتحدث عن مشاهداته في الضفة (فيديو)

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن وفلسطين، نايف بن بندر السديري، إنه شاهد خلال زيارته لرام الله "دولة جاهزة للانطلاق متى ما اعترفت بها الأمم المتحدة".
السفير السعودي نايف السديري يكشف كواليس زيارته الأولى إلى رام الله— MBC1 (@mbc1) January 12, 2024
وماذا عن مستقبل السياسة السعودية؟@tariqalhomayed@naif63_2#القصة_مع_طارق_الحميد#MBC1
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وأشار السديري إلى أنه لاحظ خلال زيارته للضفة الغربية حفاوة كبيرة ومفاجئة، مؤكدا أن هناك محبة كبيرة من الفلسطينيين للمملكة العربية السعودية وقيادتها.
وكشف السديري أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال له إن "الرئيس الفعلي لدولة فلسطين هو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدوره الكبير في دعم فلسطين".
وكان السديري زار رام الله في سبتمبر 2023 وسلم الرئيس الفلسطيني أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس.