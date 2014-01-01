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قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

الأحد 14 يناير 2024 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي



تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الأحد، على أطراف بلدة حولا وميس الجبل في جنوب لبنان، حيث سقطت عدة قذائف على تخوم البلدات اللبنانية في الجنوب والمناطق المأهولة، بينما بلغ عن سقوط مقذوفين بالجليل الغربي من دون إطلاق صافرات الإنذار.

وتواصل القصف على طول الحدود الشمالية مع لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، فيما تواصل القصف على عدة مناطق في جنوب لبنان>

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مجموعات مسلحة في الأراضي اللبنانية حاولت تنفيذ عمليات ضد قواته.

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