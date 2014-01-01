بسبب بن غفير وسموتريش.. سفير إسرائيل لدى أميركا في "مأزق"

القدس المحتلة / سما/

ذكر موقع "أكسيوس" أن مجموعة من الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب الأميركي استجوبت على السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ بشأن التعليقات التحريضية التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان القوميان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش في اجتماع يوم الخميس.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إن التصريحات والإجراءات التي اتخذها الوزراء اليمينيون المتطرفون، خاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة، خلقت توتراً متزايداً بين إسرائيل والعديد من حلفائها – وخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمشرعين الديمقراطيين في الكونغرس.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أدليا بتصريحات دعيا فيها إلى "تهجير الفلسطينيين" في قطاع غزة.

وقال سموتريتش في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام إسرائيلية خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين في غزة، إلى بلدان أخرى، ويضغط كلاهما (سموتريتش وبن غفير) على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفض طلبات إدارة بايدن فيما يتعلق بالحرب في غزة والسلطة الفلسطينية.

وبحسب الموقع ، قال النائب جريج لاندسمان (ديمقراطي من ولاية أوهايو): "ماذا سيحدث بعد ذلك في غزة، كجزء من سلسلة من التصريحات البغيضة حقًا".

وأدانت وزارة الخارجية هذه التصريحات، ووصفها متحدث باسمها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".

وقال نتنياهو يوم الأربعاء – في الليلة التي سبقت بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بشأن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية – إن إسرائيل "ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".

وقال أحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن بن غفير يستخدم الحرب على غزة من أجل "حملة سياسية متطرفة"، وبدلاً من كبح جماحه، يلتزم نتنياهو الصمت معظم الوقت لأسباب سياسية داخلية.

وفي اجتماع يوم الخميس، حذر المشرعون الديمقراطيون اليهود من أن التصريحات التي يطلقها سموتريتش وبن غفير لا تضر فقط بالجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن ووقف القتال في غزة، ولكن أيضًا بالرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل.

وينسب الموقع للنائب ستيف كوهين (ديمقراطي من ولاية تينيسي) قوله "إن ذلك لا يساعد موقف إسرائيل بأن هذه [الحرب] ليست إبادة جماعية، وهو ما لا أعتقد أنه كذلك،" ، ملخصاً الحجة التي تم تقديمها. "ما فعله هذان العضوان في مجلس الوزراء هو جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا نحن الذين نؤيد إسرائيل بنسبة 100٪".

وأشار كوهين إلى أن النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) قرأت في سجل الكونجرس جزءًا من قضية جنوب إفريقيا التي تقتبس تصريحات وزراء إسرائيليين مثيرة للجدل حول الفلسطينيين.

وقال لاندسمان إن المشرعين عبروا أيضًا عن أن "أي شيء يقوض [محادثات السلام] والعمل على إعادة بناء غزة يمثل مشكلة، بما في ذلك تصريحاتهم".

وقال مصدر مطلع على الاجتماع للموقع إنه ردًا على المخاوف التي أثارها المشرعون، أحالهم السفير إلى تصريح نتنياهو بأن إسرائيل لا تسعى إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة أو إعادة احتلال غزة.

وقال ثلاثة مشرعين لموقع أكسيوس إن هرتزوغ أكد أيضًا على أنه يُسمح لبن غفير وسموتريتش بالتحدث بحرية، لكن تصريحاتهما لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة.

وكان البعض غير راضين عن ردود هيرزوغ، حيث قالت النائبة جان شاكوفسكي (من ولاية إلينويز)، وهي واحدة من الأعضاء الأكثر تقدمية، إنها وزملاؤها "لقد بذلوا قصارى جهدهم للحصول على نوع من الإجابة، ولم يحصلوا على شيء".

وأضافت "كان أقوى مؤيدي إسرائيل يضغطون عليه بشدة، وظل يهز رأسه قائلًا: ليس هناك ما يمكنني فعله".

وقالت السفارة الإسرائيلية لموقع أكسيوس إن "السفير هرتزوغ يحافظ على اتصالات منتظمة مع أعضاء الكونجرس الأميركي، مما يسمح له بإبقائهم على اطلاع دائم بالسياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية. ونحن لا نعلق على محتوى هذه المناقشات الخاصة"