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القسام: فقدان الاتصال بـ 4 أسرى للاحتلال بغزة من 2014

الأحد 14 يناير 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: فقدان الاتصال بـ 4 أسرى للاحتلال بغزة من 2014



غزة / سما/

 

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها فقدت الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى الإسرائيليين بالقطاع منذ عام 2014.

 

ونشرت كتائب القسام، مقطع فيديو بثلاث لغات تحت عنوان “الوقت ينفد”.

 

وأشارت إلى فقدان الاتصال بالخلية التي تحتجز الجنود الأربعة المأسورين في غزة منذ عام 2014، وهم آلون هدار، وشاؤول آرون، ومغنيستو، وعمر.

 

ووجهت حديثها للإسرائيليين: إن حكومة نتنياهو أهملتهم منذ عام 2014 ولم تعيدهم، وقالت: للأسف قطع الاتصال بالخلية”.

 

وقالت: إن الاتصال ل ايزال بأيدينا حول من أسروا في 7 أكتوبر الماضي.

 

وأضافت: بالماضي والآن مرة أرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم.

 

وتابعت: لا تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى.

 

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