مصر ردا على نتنياهو: نضبط حدودنا ونسيطر عليها بشكل كامل

القدس المحتلة / سما/

أكدت مصر أنها “تضبط حدودها (مع قطاع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل”.

جاء ذلك بحسب تصريحات متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد لقناة فضائية محلية، ردا على “تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).

وكان نتنياهو تطرق في مؤتمر صحفي مساء السبت، إلى محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، قائلا: “من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه”.

وقال متحدث الخارجية المصرية، إن “مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل وهي مسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية وأي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة”، دون توضيحات أكثر.