الاحتلال يعتقل شقيقتي العاروري و15 عاملا من غزة بالضفة ..

القدس المحتلة / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش بينهم شقيقتي الشهيد القائد صالح العاروري و15 عاملا من قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الشاب فادي البدن من بلدة تقوع.

كما اقتحمت رام الله واعتقلت دلال وفاطمة العاروري شقيقتي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" الشهيد صالح العاروري، وعرفات البرغوثي بعد مداهمة منزله من بلدة بيت ريما.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومخيمات في الخليل واقتحمت منازل واستولت على مركبات، واعتقلت مواطنين هما لؤي جوابرة من مخيم العروب، بالاضافة الى أحد الأطفال لم تعرف هويته بعد، وسند أحمد أبو عرام وفارس إسماعيل أبو عرام وهيثم أبو رجب أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية الحلاوة.

وفي قرية كفرقود جنوب غرب جنين أصيب شاب قبل اعتقاله كما اعتقل الشاب قاسم الجواد.

ومن نابلس اعتقلت ستة مواطنين هم: أيسر عليوي من زواتا، ومجاهد خرستاني من الجبل الشمالي، والشابين براء عرسان حسون وعادل مثنى محمود سمارة من قرية بيت إمرين، ومن منطقة التعاون العلوي اعتقلت حمزة نبيل دويكات، وحازم جودة.

أما من بديا غرب سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 15 عاملا من قطاع غزة بعد مداهمة مبنى بلدية بديا وتحطيم محتوياتها، واعتدت القوات بالضرب على طاقم إسعاف بديا، ومنعته من الاقتراب من المنطقة.