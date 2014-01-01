غزة : عدد الشهداء يقترب من 24 ألف والجرحى زادوا عن 60 ألف وغارات مستمرة

القدس المحتلة / سما/

دخلت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يومها المائة، في ظل مواصلة طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و 312 اصابة 24 ساعة الماضية

ولا تزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23843 شهيدا و60317 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستشهد 9 من مرضى السرطان والجرحى الفلسطينيين، الذين أُحضروا للعلاج في تركيا بسبب وصولهم متأخرين وانتظارهم الموافقة المصرية للسفر عبر معبر رفح وانقطاعهم عن العلاج اللازم لفترة طويلة.

جنوب قطاع غزة

وتواصل دبابات الاحتلال محاولاتها اجتياح خان يونس للشهر الثاني على التوالي.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف جنوب خانيونس.

وارتقى 3 شهداء في قصف اسرائيلي استهدف أرضا شرق بلدة الفخاري شرقي محافظة خانيونس.

كما ارتقى موظفان في شركة جوال خلال محاولاتهما إصلاح اعطال في الشبكة ليترفع عدد شهداء الشركة إلى 13.





وفي رفح قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية أرض زراعية في حي الحشاش شمال غرب رفح ما أدى إلى استشهاد المواطن أحمد الأستاذ وإصابة شقيقاه بجروح خطيرة أثناء قيامهم بجمع الحطب وهم من سكان حي النصر في مدينة غزة.

كما أصيب 6 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة رفح فجر اليوم.

وسط القطاع

وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدين من شارع كيسوفيم شرقي دير البلح منطقة ابوالعجين .

ونفذت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وإنباء عن ارتقاء شهداء ووجود جرحى.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو السبح غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

غزة

وعاودت طائرات الاحتلال قصف حي الدرج شرق مدينة غزة ما ادى لاستشهاد عشرين فلسطينيا وفقدان العشرات بعد وقت قصير من قصف منزل لعائلة قاسم في شارع النفق واستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أعداد أخرى.