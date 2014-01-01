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الأونروا: 100 يوم من الموت والدمار والجوع يلطخ إنسانيتنا المشتركة​​​​​​​

الأحد 14 يناير 2024 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: 100 يوم من الموت والدمار والجوع يلطخ إنسانيتنا المشتركة​​​​​​​



القدس المحتلة / سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر "تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

وقال المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيان "إنّ جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".

ولم يفلح مجلس الأمن حتى اليوم في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً همجياً وطاحناً تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.

كما أدّى القصف العشوائي الإسرائيلي والمكثّف إلى سقوط المئات من الطواقم الطبية والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية.

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