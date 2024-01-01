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صحة غزة: لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بالقطاع

السبت 13 يناير 2024 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بالقطاع



غزة / سما/

قالت وزارة الصحة في غزة بمؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع ان البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

واضافت " الاحتلال لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات".

وقالت " لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع".

واضافت "ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال".

واكدت "نحذر من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، خاصة الأطفال وكبار السن".

وجاء في البيان " نطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمنا.ونطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالمساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع كما نطالب مؤسسات المجتمع الدولي بإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية".

وقالت " نطالب مؤسسات المجتمع الدولي بالسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة كما نطالب بالسماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم".

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