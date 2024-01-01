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انقطاع خدمات الاتصالات بغزة يتواصل لليوم الثاني على التوالي

السبت 13 يناير 2024 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع خدمات الاتصالات بغزة يتواصل لليوم الثاني على التوالي



غزة / سما /

ذكرت مصادر محلية أن الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يتواصل لليوم الثاني على التوالي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضافت أن حجم الدمار في قطاع الاتصالات بغزة وصل ما يزيد عن 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها، بالرغم من وجود تنسيق مسبق مع الاحتلال عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هي المرة السابعة، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يهدد انقطاع الاتصالات جهود إنقاذ المصابين.

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