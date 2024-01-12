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99 يوم على الحرب..قصف واشتباكات بخان يونس والدبابات في محيط مشفى شهداء الأقصى بدير البلح

السبت 13 يناير 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
99 يوم على الحرب..قصف واشتباكات بخان يونس والدبابات في محيط مشفى شهداء الأقصى بدير البلح



غزة / سما /

واصلت الطائرات الاسرائيلية قصفها على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ال 99 من الحرب.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 13 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 151 شهيدا و 248 مصابا لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 23.708 شهداء و 60.005 اصابات منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقطعت سلطات الاحتلال الاتصالات بأنواعها عن معظم مناطق قطاع غزة للمرة السادسة منذ بدء الحرب.
وادّت غارة اسرائيلية على منزل شرق رفح إلى استشهاد 12 مواطنامعظمهم من النساء والأطفال الذين نزحوا من الزوايدة الى رفح.
وفي خان يونس نفذت طائرات الاحتلال حزام ناري على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة
وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس .

وتقدمت الدبابات الاسرائيلية قرب مشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى.
وحذرت الصحة من الخطر المحدق بحياة الجرحى والمرضى داخل المشفى
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارة على ديرالبلح خلال ٢٤ ساعة أدت لاستشهاد اكثر من عشرين فلسطيني.
ودمرت طائرات الاحتلال عدد من المنازل بحي الدعوة بمدخل النصيرات وشط القطاع ونفذت قصف مدفعيّ على البريج والمغازي.

وادّت غارة اسرائيلية إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بحي الصبرة جنوب غزة
كما دمرت طائرة اسرائيلية صالة اللوتس في شارع ٨ بالمدينة.
وتم إستهداف مزل مأهول بالسكان في منطقة الدرج وسط مدينة غزة حيث تم انتشال أكثر من 20 شهيدا وعدد من الجرحى.

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