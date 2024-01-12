إسرائيل تطعن مصر أمام محكمة العدل الدولية وتتهمها بتجويع وتعطيش “غزة” والقاهرة ترد ..

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان بشكل قاطع "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية حول مسؤولية مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال رشوان إن "المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".

وأضاف: "بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".

وتابع: "من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع."

وأكد أن "مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".

وأشار إلى أن "عددا من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".

ونوه بأن "المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".

وأشار إلى أنه "في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا".

وتابع: "ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة".

وشدد على أنه "إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة (6) معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي".



على صعيد متصل قال خبراء قانونيون وسياسيون إن ما قاله المترافع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام تل أبيب بأنها تتعمد تعطيش وتجويع أهل غزة، بأن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، يحتاج إلى رد رسمي قوي.

الصمت على التجاوزات الإسرائيلية لم يعد مقبولا بعد الاتهام الإسرائيلي لمصر.

فما المطلوب من مصر فعله ردا على ادعاءات إسرائيل؟السفير د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق قال إن بوسع مصر أن تدحض مزاعم إسرائيل وتسببت في شل يد مصر في إيصال المساعدات عبر معبر رفح وذلك بإرسال مذكرة سريعا بهذا المعني الي المحكمة بعد تأكيد إسرائيل للمحكمة أنها من سمح بإدخال المساعدات من مصر وهي التي سمحت لمصر والإمارات وقطر بإدخال الجرحي اليهم.

وأضاف أن على مصر الرد على كذب محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات ومعبر رفح.

وعن طبيعة الرد، يقول الباحث السياسي د.عمار علي حسن إن الرد المصري يجب أن يتضمن تساؤلات منها: وماذا عن ستة معابر أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة؟

لماذا لا تلتزم إسرائيل بواجبات سلطة الاحتلال عن الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها؟

وقال حسن إن إسرائيل تلقي التهمة على مصر، وعلى القاهرة أن ترد.

فتح المعبر

الاتهامات الإسرائيلية لمصر دعت الكثيرين إلى المطالبة بفتح المعبر فوراً بصفة دائمة بعد أن قال محامي الكيان أمام المحكمة والعالم كله أن مصر هي من تغلق المعبر وثبوت ذلك جريمة إبادة.

ما قاله المترافع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عن مصر دعا الكثيرين للتساؤل عن الأسباب التي دعت إسرائيل لذلك.

الصمت غير مقبول

محللون أكدوا أن موقف مصر بات في وضع حرج، ولن تتجاوزه إلا برد قوي كاشف.

د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يقول إن إسرائيل تحاول التملص من مسؤوليتها عن التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني، فقذفت بالكرة في الملعب المصري.

وأضاف نافعة أن على مصر الآن أن ترد الصاع صاعين وأن تفتح معبر رفح بشكلٍ دائم لدخول كل قوافل المساعدات المتراكمة امامه، والا ستكون مصر متواطئة وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية.