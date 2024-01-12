شهيد ومصابين خلال مواجهات شمال طولكرم

الخليل/سما/

استشهد مساء اليوم الجمعة، شاب وأصيب اثنان آخران عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة زيتا شمال طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب خالد أحمد زبيدي (19 عاما)، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جدا نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، الذي أدى لتوقف القلب والرئتين حيث نقل إلى مستشفى عتيل الحكومي ليعلن لاحقا عن استشهاده.

وكانت مواجهات اندلعت في البلدة مساء اليوم، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 3 شبان أحدهم نتيجة الضرب المبرح، والآخران بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، في الوقت الذي منعت مركبة الاسعاف من الوصول للمصابين، قبل أن تتمكن من نقلهم عقب انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

والشهيد زبيدي طالب في سنته الثانية بجامعة فلسطين التقنية (خضوري) في تخصص هندسة الاتصالات.

ونعت حركة الشبيبة الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة خضوري، وأعلنت الحداد يوم غد السبت داخل الجامعة.