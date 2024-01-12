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فيديو: 10 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال لمنزل شرق رفح

الجمعة 12 يناير 2024 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: 10 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال لمنزل شرق رفح



غزة/سما/

 استشهد 10 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وشن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين، وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

وشن طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة.

كما قصف طيران الاحتلال حي الزيتون في مدينة غزة، ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين في قصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 23700 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

#غزة

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