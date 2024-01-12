الأمم المتحدة تندد بالصعوبات المتزايدة لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع

جنيف/سما/

نددت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، بـ"الصعوبة المتزايدة التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة"، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو للصحفيين في جنيف، إن "العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم من الطرف الإسرائيلي".

وأوضح متحدثا عبر الفيديو من القدس أن إسرائيل وافقت "جزئيا" على ثلاث مهمات أمس الخميس، غير أنها لم توافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة.

كما اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يرفض بشكل "منتظم جدا" إيصال الوقود الذي تحتاج إليه المستشفيات، محذرا بأن هذا الوضع "بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق".

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أعلن على منصة "إكس" الليلة الماضية أن "فريقا من منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكن من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة اليوم وتقديم 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لمعالجة ألف مريض من ضحايا الصدمات ومئة مريض يحتاجون إلى غسيل كلى".

وتثبت فريق المنظمة التابعة للأمم المتحدة وفقا لتيدروس بأن المستشفى بات قادرا على تقديم الرعاية بفضل فريق طبي من ستين شخصًا.

وقال تيدروس إن مستشفى الشفاء يمتلك مجددا أربعين سريراً للجراحة والطب العام وقسماً للطوارئ وأربع غرف عمليات، وإن مستشفى الشفاء عاود تأمين خدمة أساسية لأمراض النساء والتوليد والأشعة، واستعاد قدرة محدودة على غسيل الكلى وقدرات "الحد الأدنى" للتحاليل.