تركيا تقدم وثائق للعدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"

أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا قدمت وثائق لقضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي حديثه للصحافيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتابع “أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية”.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي بأنه “رئيس دولة ارتكبت إبادة جماعية ضد الأرمن في الماضي”. وأنه يستهدف إسرائيل “بادعاءات لا أساس لها”.

ولطالما نفت تركيا التي تحولت لجمهورية في عام 1923 بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية قيامها بحملة ممنهجة لإبادة الأرمن.