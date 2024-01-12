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"إسرائيل" تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة

الجمعة 12 يناير 2024 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن توصل "إسرائيل" مع قطر لاتفاق، يسمح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.


وذكر بيان لمكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد، ديدي بارنيا، خطوة أمام قطر من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وذلك في إطار نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلي للقطاع".

وأردف البيان بأنه "سيتم تسليم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".

وبحسب البيان، فإن "إسرائيل" تعهدت بموجب اتفاق مع قطر على زيادة حجم الأدوية التي سيسمح بدخولها غزة.


 وفي السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الصليب الأحمر سيسلم الأدوية التي تم تصنيفها على أنها "منقذة للحياة" من بين قائمة سلمتها عوائلهم وأطباء، وهي بشكل رئيسي أدوية للمرضى المزمنين بما في ذلك أجهزة استنشاق الربو وأدوية القلب وضغط الدم وغيرها.

و قال عوائل الأسرى الإسرائيليين:" لم نتلق معلومات مسبقة حول ادخال الأدوية للأسرى، علمنا بذلك من وسائل الإعلام.


ووفق الصحيفة، فإن عوائل الأسرى الإسرائيليين يطالبون باثبات من خلال مقطع فيديو يظهر حصول أبنائهم على الأدوية، كما يطالبون بزيادة الضغوط على الدول المشاركة في المفاوضات لكي تعمل إلى إطلاق سراحهم فورا وعدم التوقف عند ادخال الأدوية.

وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أطلقت عملية "طوفان الأقصى" في محيط غلاف غزة.

وتطالب "حماس" بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

#اسرائيل #قطر #ادوية #حماس

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