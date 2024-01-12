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الهلال الأحمر: انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا العاملة في قطاع غزة

الجمعة 12 يناير 2024 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا العاملة في قطاع غزة



غزة/سما/

- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والانترنت.

وقالت الجمعية في بيان، "إن قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة".

من جانب آخر، أشارت الجمعية إلى أن طواقمها أجلت اليوم بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوالي 28 مواطنا من الجرحى ومرافقيهم من كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان والنقطة الطبية التابعة لها في جباليا شمال القطاع.

ولفتت إلى أن خمس مركبات إسعاف تابعة للجمعية شاركت في نقل الجرحى الى مستشفيات جنوب القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن مدير مركز إسعاف خان يونس عوني خطاب بعد اعتقال دام 51 يوما، حيث تم الإفراج عنه عند معبر كرم ابو سالم بعد أن كان قد تم اعتقاله عند حاجز وادي غزة خلال مرور قافلة إخلاء الجرحى من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات جنوب القطاع.

كما أعلنت أن الاحتلال أفرج أيضًا عن يوسف رائد سالم، أحد طواقمها في غزة، بعد اعتقال دام ثلاثة أسابيع، حيث تم اعتقاله خلال اقتحام الاحتلال مركز إسعاف الهلال الأحمر في جباليا شمال القطاع.

وأشارت إلى أن 6 من طواقمها في قطاع غزة ما يزالوا قيد الاعتقال حتى اللحظة.

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#غزة

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