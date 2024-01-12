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الصحة: وصول أدوية إلى غزة وتواصل العمل لإدخال لقاحات ومستلزمات طبية

الجمعة 12 يناير 2024 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: وصول أدوية إلى غزة وتواصل العمل لإدخال لقاحات ومستلزمات طبية



رام الله/سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الجمعة، بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف".

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن قيمة شحنة الأدوية مليوني دولار، وستقوم "يونسيف" بإدخالها إلى القطاع.

وأشارت إلى استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر جمهورية مصر العربية.

وأضافت الكيلة أن لقاحات لشلل الأطفال وكميات أخرى من الأدوية والمستهلكات الطبية ستدخل إلى القطاع، والتي كانت وزارة الصحة اشترتها بالتعاون مع "يونسيف"

#الصحة الفلسطينية

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