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%53 من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب لم تنتصر على حماس.. و%22: الجيش خسر الحرب فعلاً

الجمعة 12 يناير 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
%53 من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب لم تنتصر على حماس.. و%22: الجيش خسر الحرب فعلاً



القدس المحتلة/سما/

قال 53% من الإسرائيليين إن "إسرائيل" لم تنتصر بعد على حركة "حماس" بقطاع غزة، فيما رأى 22% أن تل أبيب خسرت الحرب فعلا.


جاء ذلك، وفق استطلاع للرأي أجراه مركز لازار للأبحاث لصالح صحيفة "معاريف" العبرية ونشرت نتائجه مساء اليوم الجمعة، مع دخول الحرب يومها الـ 100، بحلول يوم غد السبت.


ولدى سؤالهم هل انتصرت إسرائيل في الحرب أم خسرتها، قال 9% إن إسرائيل حققت انتصارا كبيرا، وقال 53% إنها لم تنتصر بعد لكنها في الطريق، فيما رأى 22% من الإسرائيليين إن بلادهم خسرت الحرب، وقال 8% إنها مُنيت بهزيمة ساحقة، بينما قال 8% إنهم لا يعرفون.


وقالت الصحيفة: "على خلفية الإحساس بالتقدم البطئ في القتال في قطاع غزة واستمرار الجمود في قضية المختطفين وحرب الاستنزاف المستمرة في شمال البلاد – تراجع حزب الليكود (بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 16 مقعدا فقط"، من إجمالي 120 مقعدا بالكنيست (البرلمان).


وبحسب الاستطلاع تراجع الليكود إلى 16 مقعدا بخسارة 3 مقاعد عن الأسبوع الماضي، فيما واصل "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس تعزيز مكانته ليصل إلى 39 مقعدا بزيادة 3 عن الاستطلاع الأخير، وحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 13 مقعدا مقارنة بـ 14 في الاستطلاع الأخير.

وإجمالا، ينخفض ​​​​هذا الأسبوع رصيد الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو إلى 44 مقعدا مقارنة بـ 46 مقعدا في الاستطلاع السابق، وترتفع أحزاب المعارضة إلى 71 مقعدا، ما يؤهلها لتشكيل حكومة حال أجريت انتخابات اليوم.


ولدى سؤالهم، أيهما، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس، أكثر ملاءمة لرئاسة وزراء إسرائيل؟، قال 51% من الإسرائيليين "غانتس"، و29% فقط "نتنياهو"، وقال 20% إنهم لا يعرفون.


 

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