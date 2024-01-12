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قصف إسرائيليّ على مواقع في جنوبيّ لبنان.. "حزب الله" يستهدف عدة مواقع على الحدود

الجمعة 12 يناير 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف إسرائيليّ على مواقع في جنوبيّ لبنان.. "حزب الله" يستهدف عدة مواقع على الحدود



نفذ الطيران الإسرائيلي والمدفعية غارات وقصف على مناطق وأطراف بلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" عن استهداف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود وإصابتها بشكل مباشر.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قصفا معاديا (إسرائيليا)، استهدف ميس الجبل، كما أُطلقت قذائف على محيط المستشفى الحكومي، واحترق منزل في منطقة الطراش".

واستشهد عنصران في طواقم الإنقاذ وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف، أمس الخميس، مركزا للدفاع المدني في بلدة حانين جنوبي لبنان؛ كما شن جيش الاحتلال غارات على مواقع وبلدات الجنوب اللبناني، في حين أعلن حزب الله استهداف قوات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

18:26
الجيش الإسرائيلي: غارات على مناطق اللبونة ورامية وعيتا الشعب وتدمير "بنى تحتية" لحزب الله
17:00
الوكالة اللبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة حامول – الناقورة
16:50
"حزب الله" يعلن استهداف مواقع "حانيتا" و"منارا" و"العاصي" وإصابتها بشكل مباشر
أعلن "حزب الله" استهداف ثلاثة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في "حانيتا" و"منارا" و"العاصي" قرب الحدود، وإصابتها بشكل مباشر.

16:43
الوكالة اللبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيترون في الجنوب
16:26
صافرات إنذار على الحدود مع لبنان
15:09
قذائف اسرائيلية تستهدف محيط تلة الرويسة ووادي الجمل في أطراف حولا
استهدفت "قذائف اسرائيلية معادية محيط تلة الرويسة ووادي الجمل في أطراف حولا" بجنوبي لبنان، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية.

15:08
قوات الاحتلال تطلق النارعلى مواطن قبالة المطلة وتصيبه في قدمه
12:07
ميقاتي: التهدئة في لبنان "أمر غير منطقي" دون وقف إطلاق النار بغزة
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11:57
حزب الله: استهدفنا ‏تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة
قال حزب الله في بيان: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الجمعة 12-1-2024، ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة". 

11:29
وكالة الأنباء اللبنانية: "قصف معاد (إسرائيلي) يستهدف بلدات حدودية وسقوط قذائف في محيط مستشفى الجبل الحكومي".

10:28
قصف إسرائيلي لميس الجبل وقذائف على محيط المستشفى الحكومي واحتراق منزل في "الطراش"
أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية، بتعرُّض "بلدتي ميس الجبل وحولا لقصف مدفعي معاد. كما يستهدف العدو منطقة الطراش جنوب- غرب ميس الجبل بالقصف المدفعي، ما أدى إلى احتراق منزل كان قد استُهدف سابقا واستُهدف مجددا اليوم".

ووفق الوكالة، فقد "أطلق العدو قذائف مدفعيته على منطقة الشنديبة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي شمال البلدة".

10:24
قصف إسرائيلي يستهدف تلة حمامص بجنوبي لبنان
 استهدف قصف إسرائيلي "تلة حمامص، التي تعرضت لقصف مدفعي معادٍ"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

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