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مستشفى شهداء الأقصى في غزة يحذر من توقف تقديم الخدمات

الجمعة 12 يناير 2024 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى شهداء الأقصى في غزة يحذر من توقف تقديم الخدمات



غزة/سما/

حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد أبو زاهر من توقف الخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاد الوقود.

وقال أبو زاهر: "نحذر من توقف الخدمة الصحية والطبية في مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود، منظمة الصحة العالمية أخبرتنا أن الوقود سيدخل المستشفى ظهر الخميس 11 يناير 2024".

وأضاف: "لم تصل كمية الوقود للمستشفى حتى الآن الجمعة 12 يناير 2024م الساعة 5:20 مساء، وباقي نصف ساعة فقط وينفد الوقود تماما من المستشفى".

وأشار أبو زاهر إلى أنه "هناك أطفال ومرضى يتهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما، نطالب دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفيات وخصوصا مستشفى شهداء الأقصى بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة".

وفي وقت سابق، أفاد مصادر صحفية باشتداد وتيرة الاشتباكات بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على مخيم المغازي، مشيرا إلى استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل جراء استهداف منزل بحي المشاعلة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وسط قطاع غزة أيضا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مخيم النصيرات، فيما تواصل القصف المدفعي على مخيمي البريج والمغازي وسط اشتباكات ضارية.

وفي جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي عنيف ومتواصل الأجزاء الجنوبية والغربية في مدينة خان يونس، بينما وثق فيديو الدمار الكبير الذي حل في شارع جمال عبد الناصر في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

#مستشفى شهداء الاقصى

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