الطيبي منتقدا وزيرا إسرائيليا: يجب وضعك بالسجن

القدس المحتلة/سما/

وجه النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، انتقادات حادة إلى وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو بعد أن دعا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا له "يجب وضعك في السجن".

ونشر مكتب النائب العربي، الجمعة، مقطع فيديو للطيبي وهو يقول للوزير الإسرائيلي في جلسة بالكنيست: "أنت حقير، وأصغر طفل بغزة أكبر منك شأنا، والتاريخ سيحاكم أمثالك".

وأضاف الطيبي، "يجب وضعك في السجن وليس فقط انتظار قرار محكمة العدل الدولية، فتصريحك بحد ذاته جريمة حرب".

وتابع: "مطالبتك الحقيرة بتهجير أهالي قطاع غزة لحل مشكلة الإسكان، سيحاكمك عليها التاريخ أنت وأشكالك، وستدخل إلى مزبلة التاريخ من أوسع أبوابها".

وكان إلياهو، من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعا إلى تهجير سكان غزة بعد أن دعا سابقا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وكان بن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية" الدينية بتسلئيل سموتريتش، دعوا أيضا إلى تهجير سكان قطاع غزة وإقامة المستوطنات الإسرائيلية على أراضي القطاع، وهو ما قوبل باستنكار ورفض إقليميا ودوليا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.