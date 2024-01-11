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شاهد: سرايا القدس تنشر مشاهد للمعارك في غزة

الجمعة 12 يناير 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: سرايا القدس تنشر مشاهد للمعارك في غزة



غزة/سما/

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد لجيش الاحتلال والقوات المساندة بالإضافة لاستهداف قوة راجلة جنوب وشرق غزة.


وسبق أن أعلنت سرايا القدس، قصف تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة جنوبي مدينة غزة، فيما دارت معارك بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم المغازي وسط القطاع.

من جهتها قالت كتائب المجاهدين، "إن مقاتليها "اشتبكوا مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محور قتال شرق النصيرات بالأسلحة المناسبة والمتنوعة".

بدورها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية "قوات الشهيد عمر القاسم"، "استهداف آلية إسرائيلية بقديفة (RPG) في محور التقدم شمالي شرق مخيم النصيرات وإصابتها بشكل مباشر".

ودخلت حرب الاحتلال على غزة يومها الـ98، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع، وأحصت وزارة الصحة ارتكاب إسرائيل 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.

#سرايا القدس #غزة

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