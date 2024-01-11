شاهد: سرايا القدس تنشر مشاهد للمعارك في غزة

غزة/سما/

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد لجيش الاحتلال والقوات المساندة بالإضافة لاستهداف قوة راجلة جنوب وشرق غزة.



وسبق أن أعلنت سرايا القدس، قصف تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة جنوبي مدينة غزة، فيما دارت معارك بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم المغازي وسط القطاع.

سرايا القدس تنشر مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد لقوات الاحتلال واستهداف قوة راجلة جنوب وشرق غزة. pic.twitter.com/QPCtmDd8EL — رضوان الأخرس (@rdooan) January 12, 2024

من جهتها قالت كتائب المجاهدين، "إن مقاتليها "اشتبكوا مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محور قتال شرق النصيرات بالأسلحة المناسبة والمتنوعة".

بدورها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية "قوات الشهيد عمر القاسم"، "استهداف آلية إسرائيلية بقديفة (RPG) في محور التقدم شمالي شرق مخيم النصيرات وإصابتها بشكل مباشر".

ودخلت حرب الاحتلال على غزة يومها الـ98، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع، وأحصت وزارة الصحة ارتكاب إسرائيل 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.