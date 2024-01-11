151 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23708 شهداء في اليوم الثامن والتسعين للحرب على غزة.

وقالت الوزارة في بيان “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23708 شهداء و60005 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضافت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدًا و248 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وقال الإعلام الحكومي إن “الاحتلال واصل القصف الجوي والمدفعي على مخيمي البريج والمغازي والأجزاء الجنوبية والغربية في خان يونس، كما قصف بالمدفعية مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وأدى إلى تدمير عشرات المباني والمنازل والبنية التحتية”.