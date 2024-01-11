شريهان تعلن دعمها للدعوى القضائية لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل

القاهرة/ سما/
نشرت النجمة الكبيرة شريهان صورة نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا السابق، الذي رحل عن عالمنا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية. تم نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، وذلك في وقت يتزامن مع إقامة جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث يتهمون الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الدولية للكشف عن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وقد بدأت أمس أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
شريهان، التي تظهر دعمها الكبير للقضية الفلسطينية، لا تقتصر دورها على نشر الصور بل تستخدم حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو وصور تندد بانتهاكات إسرائيل وتطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان.