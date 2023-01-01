استطلاع : 29 بالمئة فقط يرون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة حكومة إسرائيل

القدس المحتلة / سما/

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 29 بالمئة فقط من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في نتائج استطلاع نشرته، الجمعة، أن 29 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 42 بالمئة قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب.



ووفق الاستطلاع "لم يملك 20 بالمئة من الإسرائيليين إجابة محددة" بهذا الخصوص، حسب ما ذكرت الصحيفة.



وأجرى الاستطلاع معهد "لازار" (خاص) على عينة عشوائية من 515 إسرائيليا، وأن هامش الخطأ 4.3 بالمئة.



وتشهد إسرائيل تظاهرات لذوي الأسرى المحتجزين في غزة يتهمون حكومتهم بعدم وضع قضيتهم على رأس أولوياتها في الحرب التي تواصلها على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وفي 7 أكتوبر نفذت حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل، تم إطلاق سراح العشرات منهم في صفقة تبادل خلال هدنة مؤقتة انتهت مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.



وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.