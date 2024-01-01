صحة غزة: استشهاد 23708 وإصابة 60005 بالغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وقالت الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لبياناتها: "استشهاد 23708 وإصابة 60005 بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر".

ومع اليوم الجمعة 12 يناير 2024، تدخل الحرب الإسرائيلية التي تشنها على قطاع غزة يومها الـ98، وفيها تستمر العمليات الحربية والاشتباكات على مختلف المحاور.

وعلى التوازي من ذلك ينذر الهجوم الأمريكي البريطاني الذي شرعت به الدولتان على الحوثيين في اليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وكشف مسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" عن أن قطر تجري مناقشات مع "حماس" لتوصيل الأدوية الطبية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة، مقابل وصول المزيد من المستلزمات الصحية إلى المدنيين في القطاع.

وأكد مسؤول مطلع على المحادثات، للصحيفة الأمريكية أن "المفاوضين ناقشوا أنواع الأدوية المطلوبة وكمياتها المطلوبة وكيفية توصيلها"، مشيرا إلى أن "المناقشات جارية مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في إنجاز العملية".

وذكرت الصحيفة أن "المحادثات بشأن المساعدات الطبية منفصلة عن المفاوضات الأوسع بشأن إطلاق سراح رهائن آخرين، والتي لم تسفر عن اتفاق".