قوات الاحتلال تتراجع جزئيا من مخيم البريج وسط القطاع

غزة / سما/

تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، بشكل جزئي من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، بعد نحو أسبوعين على التوغل فيه، مخلفا دماراً مادياً هائلاً في المنازل والبنية التحتية.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت بشكل جزئي من مخيم البريج وصولاً إلى الأطراف الشرقية للمخيم بعد توغلها في كامل مناطقه على مدار أسبوعين.

وذكر أن مئات الفلسطينيين عادوا إلى منازلهم في المخيم لتفقدها بعد التراجع الإسرائيلي والحصول على بعض الملابس والأغطية والأمتعة ونقلها إلى المناطق التي نزحوا إليها في مدينتي دير البلح (وسط) ورفح، جنوبي القطاع.

وأشار إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي ما زال متواصلاً على بعض مناطق المخيم إضافة إلى أن أصوات اشتباكات تسمع بين الحين والآخر في المناطق الشرقية بين قوات الجيش وعناصر المقاومة الفلسطينية.

ووفق مراسل الأناضول، فقد خلفت القوات الإسرائيلية دماراً مادياً هائلاً في مخيم البريج.

وأوضح أن مئات المنازل والطرق والمدارس والمراكز الصحية تم تدميرها بشكل كامل في المخيم.

ولفت إلى أن ركام المنازل المدمرة الذي أغلق طرقاً رئيسية وفرعية صعب من وصول الفلسطينيين إلى منازلهم في عدد كبير من المناطق بالمخيم.

ويأتي هذا التراجع بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق جنوبي مدينة دير البلح إلى الأطراف الحدودية الشرقية للمدينة، وذلك بعد أسابيع من الانسحاب بشكل واسع من مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، "23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.