الحوثي يعلن استشهاد 5 أفراد من قواته بـ73 غارة أمريكية بريطانية

سما / وكالات /

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، أن 5 من مسلحيها استشهدوا خلال 73 غارة شنتها القوات الأمريكية البريطانية على البلاد.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع: "أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على اليمن بـ 73 غارة".

وأوضح أن الغارات استهدفت "العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".

وأضاف سريع: "أدت هذه الغارات إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين من قواتنا المسلحة".

وأردف: "العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق الشعب اليمني والذي لن يمر دون رد ودون عقاب".

وتوعد سريع، بأن "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله".

وأكد أن "هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني والقوات المسلحة مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ 10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

من جانبها، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ"عدوان أمريكي".

كما ذكرت وكالة سبأ التابعة للجماعة، أن "الطيران الأمريكي والبريطاني شن غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، حرائق هائلة وانفجارات قوية جراء الغارات الأمريكية البريطانية.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.