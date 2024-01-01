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غارات إسرائيليّة على مواقع في جنوبيّ لبنان

الجمعة 12 يناير 2024 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيليّة على مواقع في جنوبيّ لبنان



القدس المحتلة / سما/

​شنّ الطيران الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدف مواقع وقوات تابعة لحزب الله.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قصفا معاديا (إسرائيليا)، استهدف ميس الجبل، كما أُطلقت قذائف على محيط المستشفى الحكومي، واحترق منزل في منطقة الطراش".

واستشهد عنصران في طواقم الإنقاذ وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف، أمس الخميس، مركزا للدفاع المدني في بلدة حانين جنوبي لبنان؛ كما شن جيش الاحتلال غارات على مواقع وبلدات الجنوب اللبناني، في حين أعلن حزب الله استهداف قوات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

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