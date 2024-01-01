منظمة دولية : عشرات الشهداء في قطاع غزة و100 طفل يقتل يوميا..

غزة / سما/

واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 98 من الحرب مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و 194 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23.469 شهيد و 59.604 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

جنوب القطاع

وواصلت طائرات الاحتلال قصف محافظة رفح جنوب قطاع غزة التي استشهد فيها تسعة فلسطينيين في قصف منزل عائلة ابو سنيمة في حي الشوكة شرق المحافظة.

خان يونس

وتواصلت العملية البرية في خان يونس جنوب قطاع غزة ارتقى خلالها في الأربع وعشرين ساعة الماضية 32 شهيدا وعشرات الجرحى.

واستشهد 10 مواطنين في قصف استهدف سيارة مدنية في حي المنارة شرق خان يونس.

وسط القطاع

وارتقى خمسة شهداء في استهداف منزل يعود لعائلة "مشعل" في حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع.

واستشهد الأسير المحرر محمد كريم العديني المفرج عنه في صفقة شاليط جراء قصف صهيوني على دير البلح وسط القطاع.

وقصفت المدفعية بشكل مكثف مكثف على مخيمات المنطقة الوسطى واندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال.

قتل الأطفال

واعلنت منظمة أنقذوا الأطفال ان عشرة آلاف طفل فلسطيني قتلوا في ما يقرب من 100 يوم من الحرب في غزة.