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المفتي: الخميس 8 شباط ذكرى الإسراء والمعراج

الجمعة 12 يناير 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: الخميس 8 شباط ذكرى الإسراء والمعراج



القدس المحتلة / سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، وأن يوم السبت الموافق 13 كانون الثاني الجاري، هو غرة شهر رجب لعام 1445هجري، وعليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من رجب (8 شباط 2024).

 

وبهذه المناسبة، دعا الشيخ حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكرا بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.

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