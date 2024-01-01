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الكشف عن محادثات تبادل الأدوية بين إسرائيل و"حماس" ...

الجمعة 12 يناير 2024 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن محادثات تبادل الأدوية بين إسرائيل و"حماس" ...



القدس المحتلة / سما/

كشف مسؤولون لـ"نيويورك تايمز" أن قطر تجري مناقشات مع "حماس" لتوصيل الأدوية الطبية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة، مقابل وصول المزيد من المستلزمات الصحية إلى المدنيين في القطاع.

وأكد مسؤول مطلع على المحادثات، للصحيفة الأمريكية أن "المفاوضين ناقشوا أنواع الأدوية المطلوبة وكمياتها المطلوبة وكيفية توصيلها"، مشيرا إلى أن "المناقشات جارية مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في إنجاز العملية".

وذكرت الصحيفة أن "المحادثات بشأن المساعدات الطبية منفصلة عن المفاوضات الأوسع بشأن إطلاق سراح رهائن آخرين، والتي لم تسفر عن اتفاق".

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن المحادثات بشأن الأدوية للرهائن والمدنيين في غزة قد "أحرزت تقدما".

من جانبه، قال حسام بدران، المسؤول الكبير في حماس، إن الحركة تناقش الجهود المتعلقة بتوصيل الأدوية بـ"إيجابية كبيرة".

وقال مسؤول مطلع على المحادثات، إن إسرائيل تبدي استعدادها للسماح بإيصال الأدوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث لا يزال هناك 15 مركزا طبيا تعمل بشكل جزئي، وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، كما تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية.

وسمحت إسرائيل للشاحنات المحملة بالأدوية بدخول غزة، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن تلك الإمدادات فشلت في تلبية احتياجات السكان.

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