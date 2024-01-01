أوكسفام: اسرائيل ترتكب فظائع صادمة في غزة

سما / وكالات /

قالت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، إن الجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شخصًا يوميا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير عدد القتلى اليومي لأي صراع كبير آخر في السنوات الأخيرة، مع اقتراب الأعمال العدائية من يومها المئة.



وأضافت المنظمة الدولية ومقرها بريطانيا في بيان الخميس، إن "حياة الناس في غزة معرضة للخطر ليس فقط من القصف الإسرائيلي ولكن أيضا من الجوع والأمراض والبرد، مشيرة الى أن 10 بالمئة فقط من كمية الغذاء المطلوبة تدخل إلى غزة" وسط انعدام السمتلزمات الأساسية من الأغطية والماء الساخن والوقود.



وقالت سالي أبي خليل، مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن "حجم الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة صادم حقا. لقد عانى شعب غزة لمدة 100 يوم من جحيم لا يطاق. لا يوجد مكان آمن والسكان بأكملهم معرضون لخطر المجاعة".

واضافت، "من غير المتصور أن المجتمع الدولي يراقب أعنف معدل للصراع في القرن الحادي والعشرين، بينما يعرقل باستمرار الدعوات لوقف إطلاق النار".