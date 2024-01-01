طقس فلسطين: استمرار تأثير المنخفض الجوي

القدس المحتلة / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الجمعة ويكون الجو غائما، باردا وماطرا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الاحد تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا ويكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار المصحوبة بعواصف رعدية احيانا على المناطق الشمالية تمتد تدريجياً الى بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.