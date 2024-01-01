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غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة

الجمعة 12 يناير 2024 06:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة



صنعاء/سما/


 شنت القوات الأمريكية والبريطانية غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وقالت مصادر محلية إن الغارات الأمريكية البريطانية على مدينة الحديدة اليمنية تجددت في وقت لاحق من فجر الجمعة.

وأضافت أن 5 غارات جوية تستهدف اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

وأكد مصدر في الحكومة اليمنية أن 4 غارات جوية شنت على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر آخر بتعرض مدينة تعز إلى ثلاث غارات جوية.

وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية والبريطانية ضربت أهدافا في اليمنباستخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة من السفن.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أيضا سفنا للحوثيين وأسقطت عدة طائرات مسيرة.

وأكد نائب وزير الخارجية لدى جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن حسين العزي تعرض البلاد لهجوم "عدواني" واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية.

وأضاف: "سيتعين على أمريكا وبريطانيا الإستعداد لدفع الثمن باهظا. وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر".

وشدد القيادي في جماعة أنصار الله، عبد الله بن عامر، على أن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد والمواجهة لم ولن تتوقف".

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