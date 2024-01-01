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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 شهيدا

الخميس 11 يناير 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 شهيدا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء التصعيد في أوائل أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23469 شهيدا.

وجاء في بيان الوزارة: “نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد 23469 شخصا”، فوفقا لوزارة الصحة وخلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، استشهد 112 فلسطينيا وأصيب نحو 200 شخص بهجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر صحفية يوم الخميس، باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، في وقت دارت اشتباكات ضارية جنوب شرقي خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

ولفتت المصادر إلى أن مدفعية القوات الإسرائيلية قصفت بشكل متواصل وعنيف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى “وصول 7 شهداء و25 إصابة بينهم أطفال ونساء إلى مستشفى ناصر الطبي، جراء قصف استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة “أبو ناموس” في المعسكر غرب خانيونس”.

وفي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذائفها شرق مخيم البريج.

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