إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المطلة والاحتلال يرد بقصف مدفعي

القدس المحتلة / سما/

استهدفت بلدة المطلة الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، اليوم الخميس، بصاروخ مضاد للمدرعات أطلق من لبنان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما رد جيش الاحتلال بقصف مدفعي استهدف مواقع في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك بعد نحو 17 ساعة من الهدوء في الجانب الإسرائيلي لم تدوِ خلالها صافرات الإنذار أو المواقع الإسرائيلية الحدودية عمليات إطلاق من الجنوبي اللبناني، علما بأن حزب الله تبنى أمس تنفيذ عمليتين ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القذائف الإسرائيلية استهدف تلة حمامص في سردا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي طير حرفا والجبين، مؤكدة توجيه"رشقة صاروخية من لبنان على المطلة".

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية "تصدت لبعض هذه القذائف في أجواء الوزاني"، كما أفادت بـ"سقوط قذيقة فوسفورية وسط الخيام في الحي الشرقي".

وتصاعدت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال، عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، والقيادي الميداني في الحزب، وسام طويل، في حين تشهد الساعات الأخيرة نوعا من "الهدوء الحذر".