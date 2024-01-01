  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المطلة والاحتلال يرد بقصف مدفعي

الخميس 11 يناير 2024 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المطلة والاحتلال يرد بقصف مدفعي



القدس المحتلة / سما/

استهدفت بلدة المطلة الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، اليوم الخميس، بصاروخ مضاد للمدرعات أطلق من لبنان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما رد جيش الاحتلال بقصف مدفعي استهدف مواقع في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك بعد نحو 17 ساعة من الهدوء في الجانب الإسرائيلي لم تدوِ خلالها صافرات الإنذار أو المواقع الإسرائيلية الحدودية عمليات إطلاق من الجنوبي اللبناني، علما بأن حزب الله تبنى أمس تنفيذ عمليتين ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القذائف الإسرائيلية استهدف تلة حمامص في سردا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي طير حرفا والجبين، مؤكدة توجيه"رشقة صاروخية من لبنان على المطلة".

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية "تصدت لبعض هذه القذائف في أجواء الوزاني"، كما أفادت بـ"سقوط قذيقة فوسفورية وسط الخيام في الحي الشرقي".

وتصاعدت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال، عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، والقيادي الميداني في الحزب، وسام طويل، في حين تشهد الساعات الأخيرة نوعا من "الهدوء الحذر".

الأكثر قراءة اليوم

تلذذا بتدمير مساكن غزة.. مقتل جنديين إسرائيليين ظهرا في مقطع ساخر (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف فشلا أمنيا جديدا في "إسرائيل"

ضاحي خلفان يتمنى من القادة العرب إعادة النظر في مسألة التعامل مع "إسرائيل"

إعلام: لقاء عباس وبلينكن كان "كان متوترا وشابه مناكفات وتلاسن"

بلينكن يبلغ الإسرائيليين أنه يستحيل القضاء على "حماس"

"حدودنا ستمتد ونأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء".. تصريحات الإسرائيلي آفي ليبكين تثير جدلا كبيرا

غانتس يعيد ترتيب أولويات أهداف الحرب على غزة

الأخبار الرئيسية

بدء جلسات محاكمة إسرائيل في لاهاي.. جنوب إفريقيا: أفعالها تشير إلى نية ارتكاب إبادة

20240111013832

جنين: قوات الاحتلال تغتال مجدي فشافشة في بلدة جبع

القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية و3 آليات وغرفة قيادة

قطر

هل عرضت قطر الابعاد على كبار مسؤولي حماس ؟ هآرتس تكشف التفاصيل

الحرب تدخل يومها الـ97 : العملية البرية متواصلة بخان يونس وشهداء بالعشرات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية