المحطة الأخيرة في الشرق الأوسط .. بلينكن يصل إلى القاهرة

القدس المحتلة / سما/

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى القاهرة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية.

ويحاول بلينكن خلال هذه الجولة، إيجاد حل سريع للحرب في غزة، مع بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتراجع شعبية الرئيس جو بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، وضغوط شعبية تطالب بوقف إطلاق النار.

وسيجري بلينكن محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه سيضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين بغزة وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

ويختتم بلينكن جولته في المنطقة بالقاهرة، حيث التقى العاهل الأردني في عمان الأحد، والرئيس الفلسطيني في رام الله الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية الأميركي للرئيس الفلسطيني تأييد واشنطن "تدابير ملموسة" لإقامة دولة فلسطينية.