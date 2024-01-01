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الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يحظر إسرائيل من المنافسات العالمية

الخميس 11 يناير 2024 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يحظر إسرائيل من المنافسات العالمية



رام الله / سما/

 فرض الاتحاد الدولي لهوكي الجليد إيقافا مؤقتا على مشاركة المنتخبات والفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "أن أسباب إيقاف مشاركة الفرق الإسرائيلية تتعلق بالسلامة".

يشار إلى أن الحكم صدر بعد المناقشة مع الدول المشاركة والدول المستضيفة للبطولات الدولية.

وكان من المقرر أن يتنافس المنتخب الإسرائيلي في أبريل القادم ضمن بطولة العالم في دوري الدرجة الثانية لصالح المجموعة "أ".

كما كان من المفترض أن تشارك منتخبات إسرائيل في بطولة العالم للسيدات القسم الثالث من المجموعة "ب" وبطولة العالم للاعبين تحت 18 سنة في المجموعة الثانية من الدرجة الثانية.

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