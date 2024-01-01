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في محاولة لتبرير مجازرها بغزة.. إسرائيل تقول إنّ صحافيَي “الجزيرة” اللذين قتلتهما كانا مقاومين

الخميس 11 يناير 2024 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في محاولة لتبرير مجازرها بغزة.. إسرائيل تقول إنّ صحافيَي “الجزيرة” اللذين قتلتهما كانا مقاومين



القدس المحتلة / سما/
زعم الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنّ الصحافيَّين في قناة “الجزيرة” اللذين استشهدا الأحد في قطاع غزة بغارة جوية استهدفت سيارتهما كانا “عنصرين إرهابيّين” ينتمي أحدهما لحركة حماس والآخر لحليفتها الجهاد الإسلامي.
والشهيدان هما حمزة الدحدوح ورفيقه مصطفى ثريا الذي عمل مراسل فيديو متعاوناً مع العديد من وسائل الإعلام العالمية، بمن فيها وكالة فرانس برس.
واستشهد هذان الشابان يوم الأحد في قصف استهدف سيارتهما في جنوب قطاع غزة أثناء أدائهما مهمّة صحافية لحساب القناة القطرية.
والأربعاء زعم الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ لديه “معلومات استخباراتية تثبت انتماء الشهيدين إلى منظمات إرهابية في القطاع حيث شاركا في الترويج لعمليات إرهابية تستهدف قواتنا”.
 

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