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خامنئي: جرائم الكيان الصهيوني ستُسجّل في الكتب ولن تُنسى حتى بعد اختفائه عن وجه الأرض

الخميس 11 يناير 2024 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: جرائم الكيان الصهيوني ستُسجّل في الكتب ولن تُنسى حتى بعد اختفائه عن وجه الأرض



سما / وكالات /

دعا قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، جبهة المقاومة إلى البقاء “على أهبة الاستعداد” في مواجهة الغصب والاستكبار، قائلاً إنّ على جبهة المقاومة “ضرب العدو حيث تطال يدها”.
جاءت دعوة السيد خامنئي في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مساء الأربعاء، قائلاً: “فلتبقَ جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد في مواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفلنّ عن مكر العدوّ، ولتضرب حيث تطال يدها، بعون الله”
وقبل ساعاتٍ على تغريدته، أكّد السيد خامنئي في تغريدةٍ باللغة العبرية نشرها في حسابه الشخصي في المنصة نفسها أنّ “جرائم الكيان الصهيوني لن تُنسى، وحتى بعد زوال هذا الكيان من على وجه الأرض، ستسجل هذه الجرائم وقتل الآلاف من الأطفال والنساء في الكتب”.
وأشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران إلى أنّ المقاومة الفلسطينية لا تزال حية ونشيطة ومستعدة بعد مرور ما يقارب 100 يوم على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة، في حين أنّ “النظام الصهيوني متعب ومذعن نادم وموسوم كمجرم”، وفق “الميادين”.

يُذكر أنّ السيد خامنئي كان قد تحدّث بهذه العبارات خلال لقائه جمعاً من أهالي مدينة قُم يوم الثلاثاء.
وأواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان السيد خامنئي قد دعا، خلال لقاءٍ مع جمع من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان، إلى الاطمئنان إلى أنّه “سيتم اقتلاع الكيان الصهيونى الغاصب يوما ماً، وأنّ الانتصار سيكون من نصيب جبهة الحق”، مؤكّداً أنّ هذا ما “سيتحقّق حتماً مستقبلاً”.
وأكّد حينها السيد خامنئي أنّ مساندة المقاومة واجبة، ومساعدة كيان الاحتلال خيانة ترتكبها للأسف بعض الدول الإسلامية، داعياً الدول الإسلامية إلى عدم السماح بوصول البضائع والطاقة والنفط والوقود وما إلى ذلك إلى كيان الاحتلال الذي يمنع أهل غزّة من الحصول على المياه.

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