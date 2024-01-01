"حدودنا ستمتد ونأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء".. تصريحات الإسرائيلي آفي ليبكين تثير جدلا كبيرا

القدس المحتلة / سما/

انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، حيث توقع أن تمتد حدودهم من لبنان للصحراء الكبرى أي السعودية، ومن البحر المتوسط إلى الفرات، ما أثار غضبا عارما.

وفي مقطع الفيديو، قال ليبكين في تصريحات إعلامية: "أعتقد أن حدودنا ستمتد في نهاية المطاف من لبنان إلى الصحراء الكبرى أي المملكة العربية السعودية، ثم من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات".

وأردف: "الموجودون على الجانب الآخر من الفرات هم أصدقاؤنا الأكراد.. إذا لدينا البحر الأبيض المتوسط خلفنا والأكراد أمامنا.. ولبنان الذي يحتاج حقا إلى مظلة حماية إسرائيل وبعد ذلك أعتقد أننا سنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء"، على حد زعمه.

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد منصة "إكس"، وسخريتهم أيضا، حيث علق أحدهم قائلا: "عشم إبليس في الجنة"، وأضاف آخر: "نهاية المطاف هي زوالكم من على وجه الأرض وقد بدأت البشاير"، فيما رأى البعض أن "هذا حلمهم المزعوم من البداية".