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منعا للتصعيد.. مبعوث بايدن يعود اليوم إلى لبنان

الخميس 11 يناير 2024 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منعا للتصعيد.. مبعوث بايدن يعود اليوم إلى لبنان



القدس المحتلة / سما/

قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يزور كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكستين بيروت اليوم الخميس، في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية .

وتأتي زيارة هوكستين إلى لبنان بعد أن زار إسرائيل الأسبوع الماضي، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اللقاء أن "إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان"، موضحا أن "الحل السلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار".

وطرح مبعوث الطاقة الأمريكي، العام الماضي إمكانية إجراء محادثات حول رسم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، بعد أن توسط في اتفاق عام 2022 الذي يحدد الحدود البحرية بين الجانبين.

وتخشى واشنطن من أن تؤدي الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة إلى انتشار العنف في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشن هجمات تضامنية من لبنان وسوريا والعراق واليمن".

وتبادل "حزب الله" إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ أن هاجمت حركة "حماس" جنوب إسرائيل من غزة قبل ثلاثة أشهر، مما دفع إسرائيل إلى شن هجوم عنيف على القطاع.

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