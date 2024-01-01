الحرب تدخل يومها الـ97 : العملية البرية متواصلة بخان يونس وشهداء بالعشرات

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ97 من الحرب مخلفة شهداء بالعشرات ومئات الجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنية التحتية.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيد و 243 اصابة لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23.357 شهيد و59.410 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

خان يونس

واستهدف الطيران الحربي منزل لعائلة بسام ابو ناموس بشارع السماسمة غرب خانيونس جنوب القطاع ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين و 25 اصابة نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

واطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها بشكل متقطع في سماء محافظة خانيونس.

وارتقى في المحافظة

19 شهيدا خلال الـ24 ساعة الأخيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

رفح

وفي رفح استشهد ستة مواطنين جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلة ابو حطب في شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قتل ثلاثة مواطنين أشقاء من عائلة ماشي قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح.

وسط القطاع

وارتقى ستة مواطنين بينهم اربع ضباط اسعاف في قصف على سيارة اسعاف على شارع صلاح الدين المحاذي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: ان الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقمه حتى بعد تنسيق شركائه الدوليين.

وحذر الهلال من استهداف ما تبقى من مستشفيات في خانيونس وفي المحافظة الوسطى

واسفر استهداف منزل على مدخل مشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن استشهاد 12 مواطنا بينهم الصحفي احمد بدير.

وارتقى 17 مواطنا من سكان مخيم المغازي في هجمات متفرقة لجيش الاحتلال.

واطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو أنحاء متفرقة من مخيمي البريج والنصيرات.

غزة والشمال

واستشهدت الأسيرة المحررة وفاء البس في قصف الاحتلال لمنزلها في قطاع غزة.