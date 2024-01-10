  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين: اليمين الإسرائيلي يتعمد استهداف شعبنا لتوسيع دوائر العنف

الأربعاء 10 يناير 2024 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين: اليمين الإسرائيلي يتعمد استهداف شعبنا لتوسيع دوائر العنف



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن "اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم يتبع سياسة واضحة المعالم يتعمد من خلال تطبيقها استهداف المدنيين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضرب ويطارد جميع مقومات وجودهم وبقائهم الإنساني في أرض وطنهم".

وأضافت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم، "لا يضيع أية فرصة للمس بكرامة المواطنين، والاستيلاء على أرزاقهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الإنسانية تجاه أبنائهم ومستقبلهم، ذلك عبر جملة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تؤدي هذا الهدف الاستعماري العنصري بشكل يومي، سواء عبر الاستيلاء على أراضي المواطن الفلسطيني ومنحها لحفنة من المستعمرين على سمعه وبصره، أو هدم منزله ومصلحته الاقتصادية بذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي بصلة، ولا لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتخضعه لسلسلة من العقوبات الجماعية غير المحدودة التي تتحكم بقدرته على الحركة والتنقل والوصول إلى مصالحه وأعماله خارج نطاق سكناه".

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في نصب الآلاف من البوابات الحديدية والأبراج العسكرية وحواجز الموت التي تخنق كل مخيم وبلدة ومدينة، وتقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحولها إلى سجون لا يُسمح الخروج منها أو الدخول إليها إلا بموافقة الإسرائيلي المحتل.

وأشارت إلى عمليات الترهيب اليومي الممنهجة التي تمثلها الاجتياحات والاقتحامات والاعتقالات والإعدامات الميدانية التي تترافق دائما مع إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الصوتية والغازية السامة فوق رؤوس المواطنين العزل، وتجريف البنية التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وصرف صحي، كعقاب جماعي للمواطنين الفلسطينيين.

وقالت "الخارجية": "هذا هو الحال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تصاعدت حدتها بشكل ملحوظ مع بداية حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، في عداء مستحكم من اليمين الإسرائيلي المتطرف للفلسطيني بتوجيهات من سموتريتش وبن غفير".

وأكدت "الخارجية" أن "هذه السياسة العقيمة تعبر عن حالة من فقدان التوازن باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في إسرائيل، ولا تؤدي إلى أي مكان سوى المزيد من التصعيد وإشعال الحرائق ودوامة من العنف لا تنتهي".

كما أكدت أيضًا أن "صمود الشعب الفلسطيني وبقاءه في أرض وطنه ثابت أساسي في حياته ولن يغادره إلى أي مكان في العالم، الأمر الذي يفرض على دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال التسليم بفشل سياساتها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين، والمبادرة إلى الاعتراف بحقهم في تقرير المصير وتجسيد دولتهم على الأرض كمدخل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لطرفي الصراع وللمنطقة والعالم".

ـــ

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: لقاء بلينكن ونتنياهو كان متوتراً وواشنطن بدأت تفقد صبرها

التقط صورة في منزل السنوار.. مقتل ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة

مسؤول إسرائيلي يزور القاهرة لبحث هذه الملفات..

تلذذا بتدمير مساكن غزة.. مقتل جنديين إسرائيليين ظهرا في مقطع ساخر (فيديو)

البيت الأبيض: لا نؤيد حاليا وقفا لإطلاق النار في غزة

إعلام: لقاء عباس وبلينكن كان "كان متوترا وشابه مناكفات وتلاسن"

سموتريتش لبلينكن: سنعمل على تمكين الهجرة الطوعية من غزة

الأخبار الرئيسية

"الصحة العالمية": الوضع الإنساني في قطاع غزة "لا يوصف"

إعلام إسرائيلي: مبادرة قطرية على مراحل لصفقة تبادل أسرى.. حماس: "تدليس وتضليل"

thumbs_b_c_1710dc046ac378d4b20e1711942b0a5d

غزة: قتال مستمر بمحاور التوغل وانسحاب إسرائيلي وسط القطاع

photo_2024-01-10_18-07-31

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تطالب الحكومة بقبول "أي صفقة"

659eb5124c59b757571f5f30

صحيفة عبرية تكشف فشلا أمنيا جديدا في "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية