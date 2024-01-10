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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

الأربعاء 10 يناير 2024 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله



رام الله/سما/

 استشهد شاب، مساء اليوم الأربعاء، متاثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله قبل يومين.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما)، من بلدة بيتونيا، إثر إصابته بالرصاص الحي بالبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله قبل يومين، ونقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في 7 أكتوبر في قطاع غزة إلى 23.357 شهيدا، وفي الضفة إلى 342 شهيدا.

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