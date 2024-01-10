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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلوّح بشن حرب على لبنان

الأربعاء 10 يناير 2024 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلوّح بشن حرب على لبنان



القدس المحتلة/سما/

لوّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بشن حرب على لبنان في أعقاب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 96 يوما، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال حديثه لجنود الاحتلال في وسط قطاع غزة، جاء فيها أنه "بعد أن قاتلنا في غزة، سنعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا اضطررنا لذلك".

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن هليفي "أجرى تقييما للوضع اليوم (الأربعاء) وسط قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 36 دادو بار خليفة، وقادة آخرين"، ونقل البيان عن هليفي قوله "هذا القتال يدور في مساحة معقدة للغاية، تحت الأرض، وفوق الأرض. العدو استعد منذ فترة طويلة جدًا للدفاع بطريقة منظمة".

وتابع أن جيش الاحتلال يقاتل في منطقة سكنية ومدنية فيها "العديد من المنازل، وهي منطقة معقدة للغاية للقتال". واعتبر أن تفكيك و"تفجير" مثل هذه "المنظومة" على محور صلاح الدين، "مهمة معقدة للغاية"، وتابع "نحن نقوم هنا بعمليات لم نقم بها من قبل"، وأشار إلى خسائر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرا أن "الشيء الوحيد المتبقي لنا كقادة هو التعلم واستخلاص العبر".

وتابع مخاطبا جنوده "المعركة طويلة، هناك العديد من الجبهات، لدينا تحديات كثيرة، أرى قدراتكم، وأعلم جيدًا أنكم ستعرفون كيف تتعاملون مع أي مشكلة في غزة، لا يوجد كيلومتر مربع في غزة لا نعرف كيف ندخله ونفككه". وأضاف "بعد الذي فعلتموه هنا، لا توجد قرية أو مكان في لبنان، لا يمكنكم دخولها وتدميرها، سننشركم في الأماكن الصحيحة، وستفعلون ما هو ضروري هناك، حرب طويلة على الجانب الآخر، وسنخرج بنتائج جيدة".

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